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Перед задержанием чиновник Минтранса продавал недвижимость на 200 млн рублей

Shot: у задержанного экс-замминистра Чалика есть недвижимость на 200 млн рублей
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Максим Блинов/РИА Новости

Задержанный экс-замминистра транспорта Игорь Чалик ранее пытался быстро продать свою недвижимость стоимостью около 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Экс-замминистра транспорта Игорь Чалик пытался экстренно продать свое имущество перед задержанием по делу о растрате. <…> У госслужащего было недвижимости почти на 200 млн рублей: три квартиры, загородный коттедж и участок для второго особняка», — говорится в сообщении.

По информации источника, в квартире напротив Кремля, где прошли обыски, 14 февраля сменился собственник. На рынке недвижимости она стоит около 106 млн рублей. Кроме того, в настоящее время в Подмосковье продается коттедж площадью 300 квадратных метров, который оценивается в 18,5 млн рублей.

Также сообщается, что в собственности у Игоря Чалика есть двухкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров и стоимостью 20,1 млн рублей. Также у экс-замминистра транспорта есть трехкомнатная квартира и земельный участок, стоимостью 30 и 8 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра транспорта задержали за мошенничество.

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