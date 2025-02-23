Таганрожец «накинулся на женщину» в автобусе и попал на видео

В Таганроге на видео попало, как мужчина накинулся на пассажиров автобуса

В Таганроге пассажир избил мужчину в автобусе и поругался с женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Таганрог».

«Пьяный и неадекватный дебошир устроил драку в таганрогском автобусе. Избил пассажиров. Несколько раз ударил кулаками мужчину, накинулся на женщину», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как пассажир автобуса кричит и начинает драку с мужчиной. Злоумышленник наносит несколько ударов, в результате чего у пассажира идет кровь. Водитель останавливает транспорт и выходит в салон, чтобы сделать замечание нарушителю, но последний не реагирует.

Далее на записи видно, что злоумышленник начинает ругаться с женщиной, а также оскорблять ее. Пассажирка пытается оттолкнуть мужчину, но тот начинает кричать громче. После этого женщина звонит в полицию, а водитель автобуса выводит нарушителя из транспорта.

По информации источника, причины конфликта неизвестны.

Ранее школьник выпал из багажника «Жигулей».