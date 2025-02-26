«Эпичное зрелище»: кувыркающийся УАЗ вылетел на проезжую часть и попал на видео

Во Владивостоке на видео попал кувыркающийся УАЗ, который вылетел на дорогу

Во Владивостоке автомобиль УАЗ вылетел на проезжую часть и приземлился на крышу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Снеговой Пади кувыркающийся УАЗ едва не прилетел в проезжающий автомобиль. Утро у водителя началось с эпичного зрелища. Нежданно негаданно в его автомобиль едва не прилетел УАЗ, летевший с косогора кульбитами», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль УАЗ летит на проезжую часть, при этом транспорт переворачивается в воздухе. Далее на записи видно, что машина приземляется на крышу.

По информации источника, в результате ДТП пострадали три человека.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД произошла автомобильная авария. На кадрах видно, что у грузовиков мигает аварийный сигнал, а запчасти от автомобилей разбросаны по проезжей части.

Ранее мигранты толпой избили полицейских на дороге.