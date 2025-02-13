Россиянам назвали три минуса езды с пустым баком бензина

Езда с минимальным количеством топлива в баке (с горящим индикатором) закончится серьёзными проблемами. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Кроме риска остаться без бензина посреди пустой дороги, можно повредить топливный насос. При низком уровне топлива он работает в условиях повышенной нагрузки, что приводит к его перегреву и износу. В худшем случае это закончиться дорогостоящим ремонтом или его заменой, что обойдётся в несколько тысяч рублей», — сказал эксперт.

На дне бензобака часто скапливаются осадки и загрязнения, которые при низком уровне топлива попадают в систему подачи. Хотя топливные фильтры предотвращают попадание крупных частиц в двигатель, это может привести к засорению фильтров и форсунок, ухудшению работы мотора и снижению его мощности.

Езда с низким уровнем топлива — это не только рискованно, но и может привести к значительным финансовым затратам на ремонт автомобиля. Лучше всего всегда держать уровень топлива выше четверти бака и планировать заправку автомобиля заранее. Это поможет избежать ненужных расходов и продлит срок службы автомобиля, пояснил Константинов.

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