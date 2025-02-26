Ростовчанин сжег АЗС по просьбе мошенника и попал на видео

В Ростове на видео попало, как мужчина сжег заправку по приказу мошенника

В Ростове мошенник представился сотрудником ФСБ и заставил ростовчанина сжечь АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Фейковый сотрудник ФСБ заставил ростовчанина ограбить офис микрозаймов, сжечь заправку и подпалить административные здания», — говорится в сообщении.

По информации источника, злоумышленник заставил мужчину приобрести оружие и напасть с пистолетом на сотрудников офиса микрозаймов, которые отдали ему 87 тысяч рублей. Также нарушитель убедил ростовчанина поджечь автозаправочную станцию, а после – ворота госучреждения.

Уличная камера запечатлела, как мужчина обливает жидкостью заправку, затем – отходит и поджигает ее.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ростовчанина. Нарушителя будут судить по статьям о теракте и разбойном нападении.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мигранты избили трех полицейских. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин толкнули сотрудника полиции на землю.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение на МКАД.