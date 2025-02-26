Россиянам назвали шесть самых надежных моторов BMW

Немецкий автоконцерн BMW выпускает кроссоверы с мощными и технологичными двигателями, но не все они одинаково надежны. В беседе с «Газетой.Ru» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова назвала лучшие из них.

В списке самых надежных моторов оказался трехлитровый BMW N52 (шестицилиндровый рядный бензиновый атмосферник) на 218–272 л.с. Его ресурс составляет до 400 тыс. км.

«Атмосферный двигатель — нет турбины, меньше перегрева и сложных систем. Прочный алюминиевый блок с чугунными гильзами. Умеренный расход масла при исправной системе вентиляции картера», — рассказала Трушкова.

Среди минусов мотора — маслосъемные колпачки, которые требуют замены после 150 тыс. км. Другой живучий двигатель — бензиновый трехлитровый BMW B58 мощностью 326–382 л.с. Этот турбомотор с закрытым блоком шести рядных цилиндров, он обладает повышенной прочностью. Цепь ГРМ на нем служит свыше 200 тыс. км. Недостатки этого агрегата проявляются в чувствительности к качеству масла и топлива.

Не менее выносливым, по данным дилера, считается двухлитровый бензиновый мотор B48 (на 184–265 л.с.), который обладает хорошим балансом мощности и экономичности. Турбина двигателя служит до 200 тыс. км, а прочный закрытый блок цилиндров уменьшает риски перегрева. Однако радиаторы системы охлаждения требуют регулярной очистки.

За ним следует двухлитровый бензиновый турбодвигатель N20 (184–245 л.с.), который впервые дебютировал на кроссовере BMW X1, его ресурс доходит до 250 тыс. км. В «Рольфе» отмечают, что у этого двигателя простая конструкция топливной системы, а турбина продержится до 180 тыс. км пробега. Однако у агрегата могут возникнуть проблемы с цепью ГРМ.

К надежным дизельным двигателям BMW в дилерской компании относят трехлитровый BMW M57 (197–286 л.с.) с ресурсом до 500 тыс. км. Также в списке лучших оказался трехлитровый дизельный рядный двигатель N57 (245–381 л.с.).

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