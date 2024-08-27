Стали известны сроки начала выпуска военного багги «Чаборз М-4»

Серийное производство универсального военного багги «Чаборз М-4» начнется в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией кафедры колесных машин МГТУ им. Баумана Джамаля Аль-Делеми.

«Багги «Чаборз М-4» планируется запустить в серию в 2025 году после проведения всех необходимых испытаний. Создавая этот внедорожник, мы преследуем цель в конечном итоге заменить подобные багги китайского производства», — сказал завлабораторией.

Отмечается, что автомобиль будет иметь отечественную раздаточную коробку для лучшей проходимости машины. Вес багги составит 1,2 т. Максимальная скорость — 90 км/час. Запас хода — 500 км.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат», компания «Ремдизель», собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что в России создадут легкий военный автомобиль «Витязь» для нужд СВО.