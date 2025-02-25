Госдума приняла закон об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом

Госдума приняла закон, разрешающий использовать автомобили физических лиц в рамках КТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий в том числе использование принадлежащего гражданам транспорта для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО)», — отмечается в сообщении агентства.

Поправки дополнили закон «О противодействии терроризму». Их внесли в Госдуму в октябре 2024 года, а в январе 2025-го приняли в первом чтении. Для вступления закона в силу он должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

Законопроект предполагает, что транспорт граждан и организаций может быть использован для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом на территориях, где объявлен режим КТО. Ныне действующие нормы разрешали использовать машины граждан и организаций для госпитализации пострадавших и преследования террористов, если это создает угрозу здоровью и жизни людей.

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