В Самаре сфотографировали редчайший английский кабриолет Royale Sabre. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«В Самаре замечен единственный в России английский кабриолет Royale Sabre 1997 года выпуска», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль едет по дорогам общего пользования. Также на фотографии заметно, что кабриолет двух цветов: бежевого и черного.

До этого сообщалось, что автомобиль Land Rover, который принадлежал королю Великобритании, выставили на продажу. Машину доставили в королевский гараж в «Хайгроув-хаусе» в ноябре 2010 года. После чего машину припарковали в резиденции в Глостершире.

Land Rover, окрашенный в зеленый цвет Keswick, будет выставлен на аукционе Iconic в Бирмингеме 22 марта. На опубликованных фотографиях видно, что на водительских сиденьях есть незначительные следы износа, что указывает на то, что автомобилем управлял не шофер.

Ранее подростки забрасывали автомобили мусором в Челябинске.