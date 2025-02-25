На аукцион выставили редчайший Land Rover короля Чарльза

Автомобиль Land Rover, который принадлежал королю Великобритании, выставили на продажу. Об этом сообщает британская газета The Sun.

«Автомобиль был предоставлен компанией JLR Special Vehicles и доставлен в Хайгроув-Хаус в ноябре 2010 года с подтверждающим письмом, адресованным Тиму Уильямсу, тогдашнему главному шоферу принца Уэльского. Существует множество документов, подтверждающих, что автомобиль принадлежал королю, но ни одного его изображения рядом с ним нет», — говорится в сообщении.

По информации источника, машину доставили в королевский гараж в «Хайгроув-хаусе» в ноябре 2010 года. После чего машину припарковали в резиденции в Глостершире.

Land Rover, окрашенный в зеленый цвет Keswick, будет выставлен на аукционе Iconic в Бирмингеме 22 марта. На опубликованных фотографиях видно, что на водительских сиденьях есть незначительные следы износа, что указывает на то, что автомобилем управлял не шофер.

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