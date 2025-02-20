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Автомобили футбольного клуба «Анжи» получили 500 штрафов за нарушение ПДД

Shot: авто футбольного клуба «Анжи» насобирали 500 штрафов на 13 млн рублей
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Telegram-канал «SHOT»

Автомобили, принадлежащие футбольному клубу «Анжи», насобирали более 500 штрафов ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

»Дагестану угрожают автомобили-призраки — по нашим данным, машины ФК «Анжи» (который закрылся 3 года назад) летают по дорогам и насобирали 500 штрафов на 13 с лишним миллионов рублей, за которые никто не собирается платить», — говорится в сообщении канала.

По данным Shot, за «Анжи» закреплены автомобили Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. Кто на них ездит по дорогам Дагестана, неизвестно.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее стало известно, что россиян хотят лишать прав на автомобиль с помощью беспилотников.

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