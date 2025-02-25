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Модели Lada впервые стали самыми угоняемыми, по данным страховщиков

ВСК: Lada впервые стала самой популярной маркой у автоугонщиков
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Lada

Автомобили отечественной компании Lada в прошлом году стали самыми угоняемыми, впервые обойдя по популярности у угонщиков модели Kia и Hyundai. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «Страховом доме ВСК» со ссылкой на собственную статистику страховых случаев.

«Если в 2023-м антирейтинг наиболее востребованных у угонщиков автомобилей традиционно возглавляли Hyundai (31%) и Kia (18%), то по итогам прошлого года абсолютным лидером стала отечественная Lada — 66% случаев хищений авто», — рассказали в пресс-службе «Страхового дома ВСК».

На втором месте по числу угонов у ВСК оказался японский Lexus, Kia и Hyundai разделили третье место. На угоны Lada Vesta пришлось 37% страховых случаев, на Granta — 28%.

Автомобили Lada в числе наиболее угоняемых назвали и несколько других крупных страховых компаний. О том, какие автомобили в России пользуются спросом у угонщиков в настоящее время, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее «АвтоВАЗ» впервые показал новый универсал Lada Iskra Cross.

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