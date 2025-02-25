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Звезда радио, гулявшая в кружевах по Лондону, показала свой новый Gelandewagen

Майлин Класс после прогулки в кружевах по Лондону показала свой голубой Mercedes
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myleeneklass/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фотомодель и актриса Майлин Класс выехала за покупками на голубом Gelandewagen. Об этом сообщает британская газета The Sun.

«46-летняя звезда радиостанции Smooth Radio была замечена за рулем яркого автомобиля на Хэмпстед-Хай-стрит <…> Звезда реалити-шоу «Я знаменитость» выглядела шикарно в полосатой сине-белой рубашке, свободных джинсах и синей кепке с большими солнцезащитными очками», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фотографиях видно, что женщина идет по улице и улыбается, при этом в руках у нее черный пакет с покупками и телефон. Также появились кадры, как актриса садится в свой автомобиль Mercedes, стоимостью 100 тыс. фунтов стерлингов (10,9 млн рублей).

По информации источника, на прошлой неделе поклонники заметили Майлин в черном кружевном наряде во время поездки по Лондону. Свой кружевной образ она дополнила черной укороченной дизайнерской толстовкой и черными кроссовками.

Ранее появились кадры, как легенда американского сериала попал под авто.

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