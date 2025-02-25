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Названы шесть преимуществ новой коробки передач Lada

«АвтоВАЗ» назвал шесть особенностей новой трансмиссии Lada
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Lada

«АвтоВАЗ» в своем Telegram-канале перечислил шесть преимуществ шестиступенчатой механической трансмиссии, которую начали устанавливать на Lada Vesta. Среди них надежность, эластичный разгон автомобиля и акустический комфорт.

«Новая коробка может похвастаться низким уровнем шумов и вибраций — тому способствует современная технология изготовления валов и шестерён. Второе — надежность, 6-ступенчатая «механика» обладает высоким запасом прочности. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом «перекрывает» тяговые характеристики двигателя 1,8 Evo», — отмечается в публикации.

Эластичность ускорения достигается за счет оптимального подбора передаточных отношений шестерен, качество переключений обеспечивается стойкими к износу трехконусными синхронизаторами, а долговечность трансмиссии проверена стендовыми и дорожными испытаниями.

Шестиступенчатую трансмиссию планируется устанавливать на Lada Vesta со всеми типами кузова.

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