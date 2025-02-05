Названы самые популярные автомобили у россиян

В России в январе 2025 года было продано 89 тысяч новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Среди моделей традиционно лидирует Lada Granta*, которая в январе разошлась тиражом в 11,4 тыс. машин. Далее следует Lada Vesta (8 тыс. шт.), а лучшей иномаркой остался кроссовер Haval Jolion (4,1 тыс. шт.)», - говорится в сообщении агентства.

В топ-5 бестселлеров российского авторынка также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (4 тыс. штук, +23,2%) и внедорожник Lada Niva Travel (3,1 тыс. единиц, −3,8%).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее россиянам рассказали, можно ли рассматривать китайский авто как инвестицию.