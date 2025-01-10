Названы самые популярные кроссоверы на российском рынке

«Автостат» назвал десять самых популярных кроссоверов на рынке РФ в 2024 году

Китайский Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России по итогам 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Отмечается, что в 2024 году продажи этой модели увеличились в 1,5 раза и составили 8,8 тыс. экземпляров. На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в 2024 году разошелся тиражом в 64,8 тыс. машин. Третье место занимает Chery Tiggo 4 Pro с результатом 52,7 тыс. единиц. Далее следует Lada Niva Travel, показатель которого в прошлом году составил 50 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Monjaro - 47,8 тыс. проданных автомобилей.

В топ-10 вошли также Lada Niva Legend (46,8 тыс. ед.), Omoda C5 (38,3 тыс. ед.), Haval M6 (38 тыс. ед.), Changan CS55 Plus (31,6 тыс. ед.) и Belgee X50 (30 тыс. ед.).

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

Ранее российскому авторынку предрекли обрушение на 20%.