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Россиянам рассказали, какие запчасти нельзя покупать на вторичке

«Рольф» назвал восемь запчастей авто, которые нельзя покупать на вторичке
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Кирилл Брага/РИА Новости

Покупка подержанных запчастей поможет сэкономить деньги, но не все автомобильные детали стоит брать на вторичном рынке, поскольку это может привести к ДТП, поломкам и дополнительным расходам. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Изношенные тормоза ставят под угрозу вашу жизнь. Даже если деталь выглядит целой, невозможно точно оценить остаточную толщину дисков или степень износа колодок», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, опасно приобретать подержанные подушки безопасности и ремни, поскольку эти средства защиты могут иметь скрытые повреждения от ДТП, при этом подушки можно использовать только один раз. Также не стоит приобретать на вторичном рынке блоки управления (ECU), датчики, стартеры, генераторы, топливные насосы, форсунки, бензобаки, аккумуляторы и катализаторы.

Трушкова не рекомендует покупать подержанные детали двигателя и трансмиссии. Так, обрыв ремня ГРМ в большинстве случаев приводит к капитальному ремонту двигателя, а поломка турбины или сцепления обойдется автомобилисту дороже новой детали. Не стоит приобретать и элементы подвески, поскольку эти детали изнашиваются от пробега и нагрузок, как и расходные материалы, ресурс которых рассчитан на определенный пробег.

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