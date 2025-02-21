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Сканер дороги и много сил: самые экзотические автомобили российского рынка

«Газета.Ru» назвала восемь самых редких иномарок, которые возят в Россию
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Lexus/Alfa Romeo/Lincoln/Tesla
Пикап Tesla, возрожденный внедорожник Ford, роскошный минивэн от Lexus и другие экзотические автомобили предлагаются россиянам в рамках альтернативного импорта. Самые интересные автомобили, которые поступают в страну, несмотря на санкции, — в материале «Газеты.Ru».

Tesla Cybertruck

Электрические пикапы от компании Tesla предлагаются в России за 24–31 млн рублей. Как уверяют продавцы, автомобили есть в наличии в салонах в Москве. За 24 млн рублей предлагается пикап с символическим пробегом 1,2 тыс. км. Силовая установка пикапа развивает 600 лошадиных сил.

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Tesla Cybertruck

Tesla

Дороже обойдется Cybertruck без пробега. Среди доступных в классифайдах предложений есть машина 2025-го модельного года в исполнении Cyberbeast, выдающая 845 сил, которая стоит уже 31 млн рублей. Снаружи отличить пикап этой серии можно по оригинальным колесным колпакам.

Ford

Сразу после старта приема заказов в 2020 году возрожденный внедорожник Ford Bronco собрал очередь из клиентов на 1,5 года, но сейчас такие автомобили можно приобрести новыми в России.

Один их экземпляров, выставленный на продажу в Москве, оценивается в 7,9 млн рублей. Под капотом этого внедорожника турбомотор 2.3 мощностью 275 л.с., работающий в паре с автоматической трансмиссией.

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Ford Bronco

Ford

Комплектация максимальная — салон со светло-коричневой кожаной отделкой, блокировка заднего дифференциала. В районе заднего дивана предусмотрена розетка на 220 вольт.

Buick

Продукция марки Buick, входящей в американский концерн General Motors, пользуется большой популярностью в Китае. Но отдельные экземпляры автомобилей этого бренда можно приобрести в России и соседней Белоруссии.

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Buick Encore

Buick

Один из экземпляров Buick Encore GX с символическим пробегом в 4 тыс. км продавец оценил в 2,5 млн рублей. Автомобиль оснащен фронтальными, боковыми и коленными подушками безопасности, турбомотором 1.3 мощностью 165 л.с. и автоматической трансмиссией.

Субкомпактный кроссовер Buick Encore GX делит платформу с Chevrolet TrailBlazer, который до 2022 года официально продавался в России.

Lexus

Роскошный минивэн Toyota Alphard ранее продавался в России, но тот же автомобиль под маркой Lexus на наш рынок не выводили. Сейчас такие машины активно завозят по альтернативному импорту. Цена нового Lexus LM в российских автосалонах — от 20 млн рублей.

Автомобиль снабжен гибридной силовой установкой мощностью 190 л.с. на основе бензинового мотора 2.5, в качестве трансмиссии используется вариатор, дающий тягу на две оси.

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Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo

В салоне есть многозонный климат-контроль, кожаные сиденья, кресла-оттоманки с подставками и индивидуальные столики для пассажиров второго ряда. В более богатой комплектации VIP+ с отделкой салона замшей, камерами кругового обзора и другими опциями LM в России предлагают за 23,5 млн рублей.

Lincoln

Кроссовер Lincoln Aviator в наличии в Москве можно купить за 12,3 млн рублей. Любителям американского люкса предлагаются машины с мотором 3.0 на 400 л.с., который работает с «автоматом», привод — полный. В таком кроссовере будет панорамная крыша, интерьер с кожаной отделкой коричневого цвета и крупный планшет в центре приборной панели.

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Lincoln Aviator

Lincoln

Машина снабжена технологией Road Preview, позволяющая сканировать камерой дорожное полотно и менять жесткость подвески. Еще одна особенность этой модели — предупреждающие сигналы, записанные при участии Детройтского симфонического оркестра. Они сообщают водителю и пассажирам о непристегнутых ремнях безопасности, незакрытых дверях и других подобных неполадках.

Jeep

Еще один экзотический «американец», который выставлен на продажу в Москве — длиннобазный кроссовер Jeep Grand Wagoneer L. Он оснащен мотором 3.0 на 510 сил с двойным турбонаддувом и тремя рядами сидений.

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Jeep Grand Wagoneer L

Jeep

Длина этого кроссовера — 5758 мм, что на 305 мм больше, чем у стандартной версии. Он рассчитан на восьмерых пассажиров и способен буксировать 4,5-тонный прицеп.

Привезенный в Москву Wagoneer L снабжен постоянным полным приводом с понижающей передачей и самоблокирующимся задним дифференциалом, цена машины — 19,2 млн рублей.

Alfa

Частные поставки машин из Китая не ограничиваются гибридными кроссоверами местного производства, непредставленными на нашем рынке, или более доступной альтернативой официальным машинам от дилеров. Например, продавец из Иваново предложил доставку из Китая итальянского кроссовера Alfa Romeo Tonale. За машину 2025 года он просит 5,2 млн рублей.

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Lexus LM

Lexus

У паркетника в наличии турбомотор 2.0 мощностью 268 л.с., девятиступенчатый автомат и полный привод. Среди оборудования — системы мониторинга скрытых зон и распознавания дорожных знаков, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Toyota

Утилитарный пикап Toyota Hilux Champ, который японская корпорация показала в конце 2023 года на выставке в Таиланде, один из московских автосалонов предлагает купить в России.

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Toyota Hilux Champ

Wikimedia Commons

В базовом варианте машина снабжена бортовым кузовом, но ее рама позволяет устанавливать более 100 видов надстроек. Для автомобиля предусмотрены три двигателя на выбор: бензиновые мощностью 137 и 164 л.с. и дизельный на 148 л.с.

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