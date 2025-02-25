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Названы все недостатки кроссовера Hyundai Creta

Дилер Fresh назвал 15 минусов кроссовера Hyundai Creta
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Artem Avetisyan/Shutterstock/FOTODOM

У подержанного корейского кроссовера Hyundai Creta первого поколения есть много плюсов, среди которых вместительный салон, однако у модели есть и слабые места. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«В моделях Hyundai Creta первого поколения откровенно плохая шумоизоляция. Есть и проблемы с лакокрасочным покрытием — даже мелкие пузырьки на кузове моментально превращаются в очаги коррозии, если не устранить их сразу после появления», — сказал эксперт.

Владельцы автомобилей также жалуются на отделочные материалы интерьера, проблемы с открытием двери багажника из-за дефектов кнопки замка, заедающие ручки дверей и ненадежные уплотнители. Еще одна неприятность — подвеска с бюджетными деталями. Так, пыльники шаровых и сами шаровые, стойки стабилизаторов быстро выходили из строя, а амортизаторы при интенсивной эксплуатации на трассах не дотягивали до 50 тыс. километров, сказал эксперт.

Оба двигателя Hyundai Creta 2016-2020 годов отличались запотеваниями и течами технических жидкостей, проблемами с фазорегуляторами и цепью при пробегах около 150 тыс. километров, а тепловые зазоры нуждаются в регулировке клапанов раз в 100 тыс. километров. Механическая и автоматическая коробки передач на первых моделях были зависимы от частой замены трансмиссионной жидкости: если этого не делать — агрегаты могли выйти из строя уже на пробегах в 200 тыс. километров, отметил Житнухин.

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