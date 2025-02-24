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Китайцы восхитились старым внедорожником Lada Niva

Vostok.Today: комментатор телевидения Хэйхэ восхитился возрастом Lada Niva
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Avtograd news/VK

В Благовещенске китайцев потрясла старенькая Lada Niva, сообщает издание Vostok.Today. В День защитника Отечества на льду реки Амур прошли автомобильные ралли, где комментатор китайского телевидения Хэйхэ эмоционально прокомментировал появление отечественного автомобиля 1989 года выпуска на трассе.

«У российской команды на старт вышел автомобиль Лада, которому 36 лет. Представляете, 36 лет, а машина до сих пор участвует в соревнованиях. Мы в Китае даже не можем себе представить, что автомобиль эксплуатируется 36 лет, а здесь он выходит на старт международных гонок по льду!» — сказал он.

До этого журналисты испанского автопортала Motor оценили новую версию внедорожника Lada Niva Sport с 1,8-литровым бензиновым двигателем.

«АвтоВАЗ» решил выпустить спортивную версию Lada Niva спустя 47 лет после начала выпуска модели. На 122-сильном внедорожнике Sport хочется ездить из-за его мощности и брутальности, несмотря на откровенно устаревший дизайн и отсутствие многих опций», — заявили журналисты издания.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль должен оснащаться форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Ранее были названы восемь особенностей двигателя Lada Niva Sport.

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