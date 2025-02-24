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Россиянам рассказали, для чего нужна Lada Niva

Автоэксперт Моржаретто назвал Lada Niva лучшей машиной для деревни
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Lada

Автомобиль Lada Niva подходит в основном для любителей охоты, рыбалки и в принципе людей, живущих в глубинке. Об этом «Общественной Службе Новостей» заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«Для деревни это прекрасное средство передвижения. Конечно, это не современное универсальное средство передвижения, которое хорошо себя ведет как на трассе, так и на бездорожье. Современные кроссоверы, как правило, пасуют на пересеченной местности, а «Нива» нет», — пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на то, что на конвейере автомобиль находится с 1977 года, спрос на него есть и он достаточно устойчивый, поэтому его и продолжают выпускать.

В середине 2025 года на российский рынок выйдет новая спортивная модификация Lada Niva. Сейчас «АвтоВАЗ» еще занимается формированием цен на новинку.

До этого главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что новый внедорожник Lada Niva Sport будет стоить примерно 1,6 млн рублей.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль должен оснащаться форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Ранее китайцы восхитились старым внедорожником Lada Niva.

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