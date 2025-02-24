Россиянам рассказали, какие автомобили не получится застраховать

Россиянам могут отказать в страховании автомобиля, находящегося в зоне чрезвычайного положения или боевых действий. Об этом «Газете.Ru» рассказали в правовом департаменте группы компаний дилерского холдинга «Рольф».

«Высокорисковая категория автомобилей — это те, которые находятся в зоне ЧП или боевых действий. Вероятность наступления страхового случая по ним крайне велика, поэтому страховать такое транспортное средство cтраховые компании не хотят», — рассказали в «Рольфе».

По словам экспертов, к примеру, проблемы с оформлением каско могут возникнуть у владельцев автомобилей, которые находятся в аварийном состоянии или разукомплектованы. Не застрахуют транспорт, ввезенный с таможенными нарушениями или без идентификационных номеров, талона техосмотра и свидетельства государственной регистрации.

Эксперты холдинга отмечают, что часто в практике страховых компаний возникают юридические споры, связанные с автомобилем и его собственником. Так, в категорию машин, которые не застрахуют, попадают автомобили, находящиеся в международном и федеральном розыске, а также под арестом, подлежащие изъятию или конфискации по решению суда.

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