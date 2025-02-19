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В автомобилях Lada обнаружили смертельно опасные подушки Takata

Автомобили Lada могут отозвать из-за смертельно опасных подушек Takata
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АВТОВАЗ

Национальный автомобильный союз требует от «АвтоВАЗа» отказаться от опасных подушек Takata. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Национальный автомобильный союз обратил внимание на то, что 35 автомобильных марок по всему миру отозвали 67 млн потенциально опасных подушек безопасности производства компании Takata», — говорится в сообщении.

По информации НАС, у подушек Takata ненадежный газогенератор, корпус которого подвергается коррозии и становится хрупким. Так, при срабатывании подушек его пиропатрон взрывается и металлические части разлетаются по салону. За несколько лет 36 человек по всему миру получили от подушек Takata травмы, несовместимые с жизнью.

По словам представителей НАС, «АвтоВАЗ» является одним из немногих автопроизводителей, который отказывается отзывать автомобили с данными подушками. Так, с 2010 года подушки Takata устанавливали в модели Granta, Vesta и Xray.

Вице-президент НАС Антон Шапарин попросил министра промышленности с учетом анализа МВД обязать «АвтоВАЗ» отозвать партии автомобилей, в которых установлены подушки Takata, и заменить их.

Ранее Япония увеличила экспорт автозапчастей в Россию.

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