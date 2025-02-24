«Запах нового»: в России продают ВАЗ-2110, простоявший в гараже много лет

В России продают «дедушкин» ВАЗ-2110 с минимальным пробегом

В Ростове-на-Дону выставили на продажу ВАЗ-2110 2004 года выпуска с пробегом 40 тыс. километров, сообщает «Российская газета». За автомобиль просят 690 тыс. рублей.

«С 2008 года простояла в теплом гараже, зимой не эксплуатировалась. Запах нового авто, все оригинал с завода. Таких машин осталось очень мало, в основном в коллекции», — говорится в объявлении.

Под капотом у ВАЗ-2110 находится 1,5 -литровый двигатель, который выдает 91 л.с. Коробка — механика.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее стало известно, что в России продают семнадцатилетний седан Kia Spectra с минимальным пробегом.