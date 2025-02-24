В России у дилеров появился новый седан GAC

У российских дилеров GAC появился обновленный седан Empow. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Седан GAC Empow, который уже поступил к дилерам. Продажи должны начаться в марте, предполагаемая базовая цена составит примерно 2,9-3 млн рублей», - говорится в сообщении канала.

Длина седана составляет 4700 мм. В салоне установлены два 10,3-дюймовых экрана, есть протоколы подключения CarPlay и HiCar.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. и «роботом», а также двухлитровым мотором на 265 л.с. и автоматической трансмиссией. Ближайшие конкуренты — Changan Uni-V и Chery Arrizo 8.

До этого компания GAC представила в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller. Цены и сроки начала продаж будут объявлены позже.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

Ранее Dongfeng распространил фото нового компактного кроссовера.