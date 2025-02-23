Стало известно, какие автоаксессуары самые популярные среди россиян

В России одним из самых популярных аксессуаров среди владельцев электрокаров и гибридов стали портативные проекторы для уличного кинотеатра. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат», эксперты которого изучили данные за 2024 год и январь-февраль 2025.

«Клиенты все чаще выбирают подарки, ориентируясь на интересы и стиль жизни, а не на гендерные стереотипы. В список самых популярных вошли автомобильные адаптеры с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, портативные проекторы для уличного кино, наборы для пикника и кемпинга», — говорится в сообщении.

По словам аналитиков, в качестве подарка россияне выбирают массажные устройства для создания спа-атмосферы в автомобиле, зонты-трости и мягкие игрушки люксового бренда Aurus, зарядные устройства и адаптеры для электрических и гибридных автомобилей, кастомные ремни безопасности и чехлы из веганской кожи.

Также эксперты отмечают, что есть спрос на продукцию для персонализации, например, на пороги, диски или накладки на зеркала. Кроме того, россиян привлекают услуги по нанесению на продукцию логотипов или инициалов владельца.

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