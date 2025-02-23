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«Ночные катания» петербурженок в ковше трактора попали на видео

В Петербурге на видео попало, как женщины катались в ковше трактора

В Санкт-Петербурге ночью две женщины катались в ковше трактора. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП».

«Ночные катания двух девушек на тракторе по парку «Озеро Долгое» наблюдал житель дома на Ольховой улице. Судя по снятому из окна видео, обе девушки были нетрезвы: одна держала в руках бутылку, а вторая уснула в ковше и почти не держалась на ногах, когда вылезла», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как в тракторе, который едет по дороге, сидят две женщины, при этом одна петербурженка спит. Водитель транспорта поднимает ковш вверх, а затем опускает и останавливает трактор. Далее на записи видно, что одна из пассажирок встает, а другая — продолжает лежать в ковше. К нарушителям подходит мужчина и помогает поднять уснувшую петербурженку.

По информации источника, после произошедшего женщины ушли домой, а снегоуборщик продолжил работать.

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