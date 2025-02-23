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Ставропольчанка на Geely раздавила девочку и предложила ей новый смартфон

В Ставрополье женщина на Geely раздавила школьницу и предложила ей смартфон

В Ставропольском крае женщина на Geely наехала на школьницу, а после пыталась откупиться новым телефоном. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«В Кисловодске автоледи на Geely переехала 15-летнюю школьницу на «зебре» — раздавив девочку двумя колесами, женщина поехала дальше по своим делам. Покалеченная Ира (имя изменено) лежала на асфальте и кричала от боли, тогда к ней на помощь подошли прохожие, которые вызвали скорую», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела ДТП. На кадрах видно, как школьница переходит дорогу, в этот момент ее сбивает автомобиль Geely, который переезжает девочку и уезжает.

По словам матери пострадавшей, у школьницы выбито колено, разорваны связки и ушиб брюшной стенки, ей нужна долгая и дорогая реабилитация. При этом водительница Geely и ее родственники требовали от матери пострадавшей подписать документ об отсутствии претензий в обмен на новый телефон. Они также начали преследовать женщину и отправлять ее фотографии, сделанные на улице.

По информации источника, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

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