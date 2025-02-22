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Стали известны детали пожара на МКАД

Сгоревший на МКАД Lixiang стоил владельцу 12 млн рублей

На МКАД сгорел люксовый китайский автомобиль Lixiang L9 Ultra 2024 за 12 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва на дорогах».

«Машину только пригнали, пробег минимальный, но прямо на ходу из-под капота повалил густой дым — авто сгорело до приезда пожарных», — говорится в публикации.

По данным Mash, огнетушитель не помог ликвидировать пожар. Восстановлению автомобиль не подлежит.

До этого на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи опрокинулся на автомобиль BMW.

ДТП произошло на перекрестке Сормовской и Ферганской улиц. По предварительной информации, водитель Ford Focus проехал на красный свет и ударил в бок машину скорой помощи. От этого она опрокинулась на капот встречного седана BMW.

Ранее в Белгороде 19-летний водитель Toyota разбился всмятку об железобетон.

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