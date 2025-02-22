Стали известны детали пожара на МКАД

На МКАД сгорел люксовый китайский автомобиль Lixiang L9 Ultra 2024 за 12 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал »Москва на дорогах».

«Машину только пригнали, пробег минимальный, но прямо на ходу из-под капота повалил густой дым — авто сгорело до приезда пожарных», — говорится в публикации.

По данным Mash, огнетушитель не помог ликвидировать пожар. Восстановлению автомобиль не подлежит.

До этого на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи опрокинулся на автомобиль BMW.

ДТП произошло на перекрестке Сормовской и Ферганской улиц. По предварительной информации, водитель Ford Focus проехал на красный свет и ударил в бок машину скорой помощи. От этого она опрокинулась на капот встречного седана BMW.

Ранее в Белгороде 19-летний водитель Toyota разбился всмятку об железобетон.