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В Белгороде 19-летний водитель Toyota разбился всмятку об железобетон

В Белгороде 19-летний водитель Toyota врезался в железобетонное укрытие
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УМВД России по Белгородской области

В Белгороде 19-летний водитель врезался в железобетонное укрытие. Об этом сообщает УМВД России по Белгородской области.

«Водитель автомобиля Toyota Crown проигнорировал законные требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования автомобилист допустил выезд на тротуар. В районе дома №37 на улице Щорса он не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное укрытие», — говорится в публикации.

В результате правоохранители вызвали медработников на место аварии. За рулем оказался 19-летний местный житель. Он обратился за помощью к медикам, после чего его отпустили. Медосвидетельствование показало, что молодой человек был пьян.

До этого на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи опрокинулся на автомобиль BMW.

ДТП произошло на перекрестке Сормовской и Ферганской улиц. По предварительной информации, водитель Ford Focus проехал на красный свет и ударил в бок машину скорой помощи. От этого она опрокинулась на капот встречного седана BMW.

Ранее в Новой Москве женщина на Audi отправила девочку в полет и попала на видео.

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