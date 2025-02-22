Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новой Москве женщина на Audi отправила девочку в полет и попала на видео

На видео попало жесткое столкновение Audi и 12-летней девочки в Новой Москве

В Новой Москве женщина за рулем Audi сбила девочку. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«26-летняя женщина, управляя автомобилем Audi, двигаясь по улице Центральная в п. Птичное, на пешеходном переходе совершила наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшая получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали. В прокуратуре добавили, что возбуждение уголовного дела против водителя находится на контроле.

До этого на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи опрокинулся на автомобиль BMW.

ДТП произошло на перекрестке Сормовской и Ферганской улиц. По предварительной информации, водитель Ford Focus проехал на красный свет и ударил в бок машину скорой помощи. От этого она опрокинулась на капот встречного седана BMW.

Ранее в Москве бывшая общественница из «Опоры России» плюнула в лицо таксисту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами