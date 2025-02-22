В Новой Москве женщина на Audi отправила девочку в полет и попала на видео

На видео попало жесткое столкновение Audi и 12-летней девочки в Новой Москве

В Новой Москве женщина за рулем Audi сбила девочку. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«26-летняя женщина, управляя автомобилем Audi, двигаясь по улице Центральная в п. Птичное, на пешеходном переходе совершила наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара девочку отбросило на другой автомобиль, следовавший во встречном направлении», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшая получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали. В прокуратуре добавили, что возбуждение уголовного дела против водителя находится на контроле.

До этого на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи опрокинулся на автомобиль BMW.

ДТП произошло на перекрестке Сормовской и Ферганской улиц. По предварительной информации, водитель Ford Focus проехал на красный свет и ударил в бок машину скорой помощи. От этого она опрокинулась на капот встречного седана BMW.

Ранее в Москве бывшая общественница из «Опоры России» плюнула в лицо таксисту.