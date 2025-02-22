«Увез из-под носа»: таксист похитил ребенка на глазах у матери в Самаре

В Самаре таксист увез пятилетнего ребенка без матери — она не успела сесть в автомобиль. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на женщину.

По ее словам, она вызвала такси, посадила ребенка в машину, но сама сесть не успела — автомобиль уехал. Женщина побежала за такси и кричала водителю остановиться, но тот не реагировал. В результате на помощь матери пришел другой автомобилист, который устроил погоню за похитителем.

«Мы поехали за ним в сторону улицы Ново-Вокзальной. По дороге и мигали, и сигналили ему, но он не обращал на нас внимания. Я пыталась дозвониться через приложение, по которому и заказывала такси, но кнопки вызова не было», — рассказала женщина.

В итоге водителю удалось подрезать таксиста. Тот, выйдя из машины, почти ничего не сказал и только извинился. По словам женщины, с состоянием мужчины «было что-то не так». Впоследствии она обратилась в полицию, но там ее уговорили не подавать заявление.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о попытке изнасилования пассажирки в такси в Самаре.

По данным СМИ, девушка возвращалась из заведения домой, как вдруг водитель начал ее домогаться. Злоумышленника зовут Баград. В службе такси он работает на автомобиле Lada Granta, а его рейтинг в приложении составляет пять звезд.

Пассажирка запечатлела происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина трогает ее за ноги. Также сообщается, что таксист разговаривал с самарчанкой о половой жизни и рассказывал о своем опыте.

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