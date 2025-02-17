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На юге Крыма произошел транспортный коллапс

SHOT: на юге Крыма произошел транспортный коллапс из-за сильного снегопада
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Владислав Сергиенко/РИА Новости

На юге Крыма произошел транспортный коллапс из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По его информации, на полуостров обрушился дождь с мокрым снегом, из-за чего на дорогах образовался гололед. На трассах наблюдаются километровые пробки. Из-за непогоды закрыта дорога на Ай-Петри.

Власти региона призывают водителей не пользоваться личным транспортом без острой необходимости. Учеников начальных классов перевели на дистанционный режим.

17 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в регионах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов ожидаются опасные погодные явления.

Синоптик уточнил, что в регионах ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололед. По его словам, подобная ситуация связана с тем, что на юге европейской части России ночью фиксируется температура воздуха от -3°C до -8°C, что на четыре градуса ниже нормы.

Ранее россиянам пообещали аномально теплую весну.

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