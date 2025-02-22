Участковый из Уфы ударил мужчину кулаком в живот, его не спасли

В Уфе поместили под стражу бывшего полицейского, который ударил задержанного

В Уфе отправили под арест бывшего участкового полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошел в декабре 2024 года, во время задержания подозреваемого в хранении наркотических средств. По версии следствия, сотрудник МВД ударил 25-летнего мужчину кулаком в живот.

Лишь на судебно-медицинской экспертизе выяснилось, что в тот момент участковый нанес задержанному тяжелую травму живота, но необходимую помощь мужчине никто не оказал и через некоторое время его не стало.

Виновника случившегося уволили из органов внутренних дел и заключили под стражу. Сбор доказательств по делу продолжается.

Ранее в Амурской области полицейский и двое его друзей избили и похитили мужчину ради денег.