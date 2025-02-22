Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезде «Дальнобойщиков» поставили серьезный диагноз

Shot: звезда «Дальнобойщиков» Егорова пожаловалась на проблемы с сердцем
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Звезда сериала «Дальнобойщики» Наталия Егорова обратилась за срочной помощью к врачам из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«У артистки после множества жалоб выявили проблемы с сердцем, которые усугубляют хронические заболевания. Специалисты назначили ей дополнительное обследование в ближайшие дни, чтобы проверить артистку на сердечную недостаточность», — говорится в публикации.

Напомним, что Егорова исполнила роль жены Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики». Среди других ее работ — «Чайка», «Сыщики» и другие.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа – за нарушение скорости.

Ранее звезду НХЛ Евгения Малкина объявили в розыск за неуплату штрафа ГИБДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами