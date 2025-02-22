Звезде «Дальнобойщиков» поставили серьезный диагноз

Звезда сериала «Дальнобойщики» Наталия Егорова обратилась за срочной помощью к врачам из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«У артистки после множества жалоб выявили проблемы с сердцем, которые усугубляют хронические заболевания. Специалисты назначили ей дополнительное обследование в ближайшие дни, чтобы проверить артистку на сердечную недостаточность», — говорится в публикации.

Напомним, что Егорова исполнила роль жены Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики». Среди других ее работ — «Чайка», «Сыщики» и другие.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа – за нарушение скорости.

Ранее звезду НХЛ Евгения Малкина объявили в розыск за неуплату штрафа ГИБДД.