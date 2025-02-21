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Звезду НХЛ Евгения Малкина объявили в розыск за неуплату штрафа ГИБДД

SHOT: звезду НХЛ Евгения Малкина разыскивают из-за штрафа ГИБДД в тысячу рублей
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Gene J. Puskar/AP

Звезду НХЛ Евгения Малкина разыскивают российские судебные приставы из-за штрафа ГИБДД, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Процедуру инициировали из-за тысячи рублей: в июне прошлого года на BMW X5 Малкина прилетел штраф за непристегнутый ремень. При этом за рулем, по всей вероятности, находился помощник хоккеиста, который разруливает его дела в России. Однако штраф не оплатили, из-за чего приставам пришлось объявить звезду НХЛ в розыск», — сообщает SHOT.

На днях форвард заявил, что  не собирается возвращаться в Россию после завершения карьеры в НХЛ и уйдет на пенсию в США.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее автомобили футбольного клуба «Анжи» получили 500 штрафов за нарушение ПДД.

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