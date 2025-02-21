Россиянам рассказали, почему отслаивается лак на кузове автомобиля

Отслаивание лака на кузове авто – явление, которое происходит даже у новых машин, сообщил «Газете.Ru» директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский. Часто причиной этой неприятности становятся неправильно подобранные моющие средства, а также перепад температур.

«Неподходящие химические чистящие средства, такие как растворители, а также реагенты для обработки дорог в зимнее время года легко повреждают лаковый слой», – сказал эксперт.

Сколы также ослабляют структуру лака. Даже незначительные царапины становятся местом начала отслаивания, так как через них проникает грязь, ускоряя разрушение покрытия.

Резкие перепады температур могут отрицательно влиять на состояние лака. В жарком климате он пересыхает и трескается, а в холодном становится хрупким и ломким.

Скопление влаги внутри автомобиля способствует ее проникновению под лакокрасочное покрытие, вызывая его отслаивание. Чаще всего это происходит в труднодоступных местах, таких как ниши колесных арок или под пластиковыми накладками.

Нарушение или отсутствие антикора позволяет коррозии развиваться под слоем краски, что в дальнейшем также ведет к отслаиванию лака.

Чтобы избежать этой проблемы, важно использовать качественные защитные составы и регулярно проводить профилактическое обслуживание автомобиля, подчеркнул Боярский.

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