Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, почему отслаивается лак на кузове автомобиля

«Авилон» назвал пять причин отслаивания лака на кузове авто
close
isaravut/Shutterstock/FOTODOM

Отслаивание лака на кузове авто – явление, которое происходит даже у новых машин, сообщил «Газете.Ru» директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский. Часто причиной этой неприятности становятся неправильно подобранные моющие средства, а также перепад температур.

«Неподходящие химические чистящие средства, такие как растворители, а также реагенты для обработки дорог в зимнее время года легко повреждают лаковый слой», – сказал эксперт.

Сколы также ослабляют структуру лака. Даже незначительные царапины становятся местом начала отслаивания, так как через них проникает грязь, ускоряя разрушение покрытия.

Резкие перепады температур могут отрицательно влиять на состояние лака. В жарком климате он пересыхает и трескается, а в холодном становится хрупким и ломким.

Скопление влаги внутри автомобиля способствует ее проникновению под лакокрасочное покрытие, вызывая его отслаивание. Чаще всего это происходит в труднодоступных местах, таких как ниши колесных арок или под пластиковыми накладками.

Нарушение или отсутствие антикора позволяет коррозии развиваться под слоем краски, что в дальнейшем также ведет к отслаиванию лака.

Чтобы избежать этой проблемы, важно использовать качественные защитные составы и регулярно проводить профилактическое обслуживание автомобиля, подчеркнул Боярский.

Ранее россиянам назвали семь минусов дополнительной шумоизоляции автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами