Названы семь минусов дополнительной шумоизоляции автомобиля

У незаводской шумоизоляции автомобиля, которую часто заказывают автовладельцы, есть существенные недостатки, сообщил «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Одним из основных минусов является значительное увеличение массы автомобиля. Это в свою очередь лишняя нагрузка на подвеску и повышение расхода топлива. Особенно негативно это сказывается на навесных деталях кузова. Например, от излишнего веса быстро провисают двери на петлях», — сказал Стрельбицкий.

Кроме того, шумоизоляция изолирует полости внутри кузова, где будет скапливаться влага. Это идеальные условия для коррозии кузова, отметил специалист.

Монтаж шумоизоляционных материалов — процесс сложный, требующий специальных навыков. Доступ к некоторым узлам и агрегатам для обслуживания становится затруднительным, а после демонтажа обивки кузова появляются трудно устранимые скрипы.

Стоимость качественной шумоизоляции довольно высока, предупредил Стрельбицкий.

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