Возле Шереметьево Volkswagen сбил людей

Возле аэропорта Шереметьево произошло ДТП с наездом на людей. Об этом подмосковная полиция сообщает в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, водитель 1968 г.р., управляя грузовым автомобилем марки Volkswagen совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавший не выжил.

По данным РЕН ТВ, происшествие случилось у терминала С. При этом машина сбила двух людей — о состоянии второго пострадавшего не сообщается.

В настоящий момент полиция проводит проверки.

До этого в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю. Также на записи слышно, как работает сирена и сигналят машины.

Ранее в Петербурге произошло ДТП с машиной скорой помощи.