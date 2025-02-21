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Названы пять минусов кроссовера VGV U75Plus

Автоэксперт Васильев перечислил пять минусов кроссовера VGV U75Plus
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VGV

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Константин Васильев протестировал кроссовер VGV U75Plus и рассказал о его недостатках.

«Дверь багажника оснащена электроприводом. Правда, человеку выше 175 см придется пригибать голову, чтобы подойти к открытому багажнику. Чуть больший запас пространства под открытой дверью багажника не помешал бы», — сказал Васильев.

Руль регулируется только по наклону. Кроме того, даже в дорогих комплектациях нет климат-контроля. Также отсутствует датчик света.

Второй ряд сидений разделен на две части, а еще предусмотрена регулировка спинки по углу наклона. На третьем ряду ожидаемо тесновато.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», – отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.

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