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Замначальника калужской ГИБДД уличили в езде с подложными номерами

Mash: замначальника ГИБДД в Калуге 5 лет ездил с фальшивыми «красивыми» номерами
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Заместителя начальника ГИБДД Калужской области уличили в том, что он использовал подложные номерные знаки на своем автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Замначальника калужской ГИБДД пять лет гонял на служебной машине с левыми номерами, чтобы не платить штрафы. В топе нарушений за 200 поездок: превышение и проезд на красный», — отмечается в публикации.

Алексей И. при поездках по личным делам снимал со служебного автомобиля номера с «красивыми» цифрами м001аа40 и ставил на него отличающиеся на одну букву — н001аа40, утверждает Mash. Высокопоставленного госавтоинспектора уволили со службы. Он сам рассказал, что случайно нашел другой комплект автономеров.

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