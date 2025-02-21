В России появится бронеавтомобиль «Ахмат» с мощным мотором

Выпуск новой версии броневика Ахмат с мощным мотором начнется в 2025 году

Выпуск новой версии бронеавтомобиля «Ахмат» с более мощным двигателем начнется в 2025 году, сообщает РИА Новости гендиректор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров.

«Автомобиль «Ахмат» в этом году мы будем производить в двух версиях. Первая, это доработанная уже текущая версия на базовом автомобильном шасси, и новая версия на шасси «Мустанг», — сказал Захаров.

По его словам, мощность двигателя новой машины повышена с 260 до 300 л.с.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат» компания «Ремдизель» собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

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