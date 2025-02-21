«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам новую версию Lada Vesta

У дилеров «АвтоВАЗа» появились Lada Vesta с шестиступенчатой МКП

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач (МКП), сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«К дилерам Lada начали поступать автомобили LADA Vesta с 6-ступенчатой МКП», — говорится в сообщении паблика.

В пресс-службе бренда заявили, что шестиступенчатая «механика» производится дружественным поставщиком и обладает высоким запасом прочности. Она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом «перекрывает» тяговые характеристики двигателя 1,8 EVO, с которым она агрегатируется.

Новая коробка передач будет устанавливаться на все типы кузова Lada Vesta. Цены будут объявлены позже.

Ранее стало известно, почему «АвтоВАЗ» не выпускает Lada с турбомоторами.