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«Устроил огненную месть»: На видео попало, как мужчина поджег авто любовника жены

В Башкирии на видео попало, как мужчина поджег машину любовника своей жены

В Башкирии мужчина поджег автомобиль любовника своей жены. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

«В Октябрьском местный житель решил отомстить обидчику радикальным способом – поджег его автомобиль и скрылся. Владелец машины обратился в полицию. <…> Как выяснилось, мужчина устроил «огненную месть» любовнику своей жены», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина подходит к припаркованному автомобилю и поджигает его. Через некоторое время к месту происшествия приезжают спасатели.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и установили личность злоумышленника, который сразу во всем признался. В отношении поджигателя завели уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Смоленской области перевернулась фура со свиньями. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что свиньи сидят в перевернутой фуре. При этом некоторые из них ушли на обочину.

Ранее школьницы отлетели от удара Lada Priora и попали на видео.

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