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Водитель едва не лишился головы из-за отлетевшей детали грузовика в Казани

Деталь грузовика пробила голову водителю на стройке в Казани
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Telegram-канал «Mash Iptash»

На стройке в университетском городке Казанского федерального университета деталь фуры пробила череп водителю, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Машина забуксовала из-за неубранного снега. Это увидел хозяин другого тягача, предложил вытащить. Водитель застрявшей фуры вышел, чтобы проконтролировать буксировку. Тягач дал газу. Деталь, за которую прицепили трос, отлетела в лобовое фуры, а потом отскочила в лоб водителю», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что водитель автомобиля доставлен в больницу с повреждением лобной кости.

До этого в Брянской области произошло ДТП с участием электрички.

Инцидент произошел между станциями Брасово и Комаричи. Грузовик выехал на рельсы несмотря на то, что в этот момент к месту аварии приближался поезд.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В результате ДТП пострадал пассажир поезда, машинист и сотрудник транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что на МКАД частично перекрыли движение из-за ДТП.

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