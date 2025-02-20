На МКАД частично перекрыли движение из-за ДТП

В Москве на МКАД произошла автомобильная авария, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 94-го км МКАД (в районе съезда №94) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в районе ДТП образовался затор длиной 1,5 километра. В департаменте транспорта водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. По предварительной версии, водитель потерял управление.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой — 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее автомобильная авария с грузовиками парализовала движение на МКАД.