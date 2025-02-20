Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как авто кувыркнулось и в полете сбило беременную женщину с ребенком

В Кемеровской области на видео попало, как машина в полете сбила людей

В Кемеровской области мужчина сбил беременную женщину и ее сына-подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Выпивший водитель на полном ходу снес беременную мать с сыном на тротуаре в Кемеровской области. Пешеходы в тяжелом состоянии. У женщины есть риск потерять ребенка — она на пятом месяце беременности. А в крови водителя нашли 0,6 промилле алкоголя. Это примерно как две бутылки пива», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на тротуар, переворачивается и наезжает на двух пешеходов.

По информации источника, 41-летний водитель употребил алкоголь в 12 часов дня, после чего сел за руль. Мужчина не справился с управлением и сбил 32-летннюю беременную Ольгу и ее 14-летнего сына.

Пострадавших экстренно госпитализировали с многочисленными переломами. Врачи борются за жизнь пешеходов и пытаются сохранить беременность: основной удар пришелся именно на женщину, которая получила тупую травму живота.

Ранее школьницы отлетели от удара Lada Priora и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами