На видео попало, как авто кувыркнулось и в полете сбило беременную женщину с ребенком

В Кемеровской области на видео попало, как машина в полете сбила людей

В Кемеровской области мужчина сбил беременную женщину и ее сына-подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Выпивший водитель на полном ходу снес беременную мать с сыном на тротуаре в Кемеровской области. Пешеходы в тяжелом состоянии. У женщины есть риск потерять ребенка — она на пятом месяце беременности. А в крови водителя нашли 0,6 промилле алкоголя. Это примерно как две бутылки пива», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на тротуар, переворачивается и наезжает на двух пешеходов.

По информации источника, 41-летний водитель употребил алкоголь в 12 часов дня, после чего сел за руль. Мужчина не справился с управлением и сбил 32-летннюю беременную Ольгу и ее 14-летнего сына.

Пострадавших экстренно госпитализировали с многочисленными переломами. Врачи борются за жизнь пешеходов и пытаются сохранить беременность: основной удар пришелся именно на женщину, которая получила тупую травму живота.

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