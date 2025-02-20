Автоюрист оценил планы повысить штрафы за непристегнутый ремень безопасности

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о двукратном повышении штрафов за непристегнутый ремень безопасности – его предлагают повысить с 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. По мнению автоюриста Дмитрия Славнова, нужно сначала попробовать другие меры. В беседе с 360.ru он предложил начать с запрета на использование заглушек.

Отказывающиеся пристегиваться водители ходят по лезвию ножа и подписывают себе смертный приговор, считает эксперт.

«Весь завод-изготовитель продумывал, как должна работать система безопасности, а какой-то мальчик придумал: да на фиг она мне нужна, попищит и забудет. Это же не так, конечно», — посетовал он.

Если водитель непристегнут, то при ДТП его может серьезно травмировать подушка безопасности, напомнил юрист. Он предложил перед повышением штрафов утвердить запрет на применение заглушек для ремней. Если сделать их незаконными и начать наказывать россиян как за продажу, так и за покупку таких приспособлений, то все начнут пристегиваться и не понадобится повышение штрафов, заключил Славнов.

Напомним, автором законопроекта о двукратном повышении штрафов за непристегнутый ремень безопасности стал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В пояснительной записке к документу говорится, что принятие законопроекта будет способствовать достижению целей нулевой смертности на российских дорогах.

Ранее были названы регионы России, в которых больше всего штрафуют водителей.