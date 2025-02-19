Штраф за непристегнутый ремень безопасности вырастет в два раза

На рассмотрение Госдумы РФ внесут проект закона о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности, сообщает ТАСС. Инициатором стал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, в котором предлагается увеличить с 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей штраф за управление автомобилем с непристегнутым ремнем безопасности, мотоциклом без мотошлема», — говорится в сообщении агентства.

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта будет способствовать целям достижению нулевой смертности на российских дорогах.

До этого в России предложили увеличить в 40 раз штраф для шумных автомобилистов. Авторами инициативы выступили группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«В случае принятия законопроекта административный штраф на граждан составит 20 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), на должностных лиц от 20 до 30 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей), что будет существенным взысканием и будет отвечать актуальной ситуации в обществе», — указывается в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы подчеркивают, что москвичи постоянно жалуются на шумные автомобили и лихачей. По их мнению, ужесточение наказания позволит обеспечить комфорт граждан.

Ранее в России призвали ввести «серьезное» наказание за вождение в нетрезвом виде.