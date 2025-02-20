Автомобильная авария с грузовиками парализовала движение на МКАД

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за ДТП с двумя грузовиками

Автомобильная авария с участием двух грузовиков произошла на МКАД утром 20 февраля в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На внешней стороне 67-го км МКАД столкнулись два грузовика. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. По предварительной версии, водитель потерял управление.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой — 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее появилось видео, как Toyota Chaser разорвало на части в «жестоком» ДТП.